रक्षाबंधन में खलल डाल सकती है बारिश, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से देशभर के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार रात से ही जमकर बारिश हो रही है और अभी भी जारी है। सुबह 6 बजे से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। दिन में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रक्षाबंधन के दिन लखनऊ में दिनभर बादल छाए रहेंगे, इस बीच बारिश होने का भी अनुमान है। बिहार में मौसम विभाग ने रक्षाबंधन के दिन यानी शनिवार को 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा है।