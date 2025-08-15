दिवाली पर देश को मिलेगा बड़ा तोहफा, पीएम मोदी का लाल किले से बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के महापर्व पर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया. लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के संकेत दिए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली पर वो देश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. दिवाली पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की जाएगी. जीएसटी दरों में कटौती होने से दाम सस्ते होंगे, यानी दिवाली पर आपको महंगाई से राहत मिल सकती है. पीएम ने कहा कि कि समय की मांग है कि जीएसटी दरों की समीक्षा की जाए. उन्होंने लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा कि दिवाली से पहले टैक्स में बड़ी कटौती होगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को रिफॉर्म किया जाएगा. पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार नेक्स्ड जेनरेशन GST सुधार लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा ये बदलाव देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, उन्होंने कहा कि ये दीवाली देश के लोगों के लिए डबल दीवाली होगी.सरकार ने पिछले 8 सालों में जीएसटी में कई बदलाव किए हैं , अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की तैयारी है, जिससे लोगों पर TAX का बोझ कम होगा.