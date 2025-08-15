Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

दिवाली पर देश को मिलेगा बड़ा तोहफा, पीएम मोदी का लाल किले से बड़ा ऐलान

पीएम मोदी ने लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा कि दिवाली से पहले टैक्स में बड़ी कटौती होगी। जीएसटी दरों को रिफॉर्म किया जाएगा। इस साल दिवाली तक सरकार नेक्स्ड जेनरेशन GST सुधार लागू किए जाएंगे.

भारत

Darsh Sharma

Aug 15, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के महापर्व पर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया. लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के संकेत दिए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली पर वो देश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. दिवाली पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की जाएगी. जीएसटी दरों में कटौती होने से दाम सस्ते होंगे, यानी दिवाली पर आपको महंगाई से राहत मिल सकती है. पीएम ने कहा कि कि समय की मांग है कि जीएसटी दरों की समीक्षा की जाए. उन्होंने लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा कि दिवाली से पहले टैक्स में बड़ी कटौती होगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को रिफॉर्म किया जाएगा. पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार नेक्स्ड जेनरेशन GST सुधार लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा ये बदलाव देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, उन्होंने कहा कि ये दीवाली देश के लोगों के लिए डबल दीवाली होगी.सरकार ने पिछले 8 सालों में जीएसटी में कई बदलाव किए हैं , अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की तैयारी है, जिससे लोगों पर TAX का बोझ कम होगा.

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 02:01 pm

Hindi News / Bharat / दिवाली पर देश को मिलेगा बड़ा तोहफा, पीएम मोदी का लाल किले से बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भारत

झूठी शान के लिए बहन का हत्यारा बना भाई, खुला राज़ तो उड़े होश

विदेश

Tarot Rashifal 16 August 2025 : जन्माष्टमी पर बदल रही है इन 5 राशियों की किस्मत, टैरो राशिफल से जानें शुभ-अशुभ

Tarot Rashifal 16 August 2025
राशिफल

अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदने के बाद भी ट्रंप ने भारत पर क्यों किया टैरिफ हमला,दी आर्थिक चोट

Donald Trump
विदेश

महिंद्रा ने एसयूवी मार्केट में मचाई हलचल, 4 नई SUV कॉन्सेप्ट से दिखाया अपना विजन, जानें क्या है खास

Mahindra Vision Concept Cars
ऑटोमोबाइल

“हथियार डाले तो देश में हो सकता है सिविल वॉर, लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार” – हिज़बुल्लाह चीफ नईम कासिम

Naim Qassem
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.