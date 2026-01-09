9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

वेनेजुएला का तेल भारत को देने के लिए तैयार, 500 पर्सेंट टैरिफ की धमकी के बीच ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने की घोषणा की है, जो वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों से पहले भारत के तेल आयात को फिर से शुरू करने का संकेत देता है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 09, 2026

Donald Trump And PM Modi

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- ANI)

अमेरिका ने एक दिन पहले भारत पर 500 पर्सेंट टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत के लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी है।

व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है।

यह संकेत देता है कि वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों से पहले जो देश सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, उसे फिर से तेल की आपूर्ति शुरू हो सकती है। अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल को दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा है।

क्या बोले अमेरिकी अधिकारी?

जब पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत की बड़ी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए उसे वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी ने सकारात्मक जवाब दिया।

एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी ने ​​कहा- हाँ, लेकिन उन्होंने कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वेनेजुएला का तेल बेचने के विवरण पर अभी भी काम चल रहा है।

अधिकारी ने ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट की टिप्पणियों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि अमेरिका लगभग सभी देशों" को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार होगा।

वेनेजुएला के तेल के लिए क्या है अमेरिकी शर्त?

फॉक्स बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू में राइट ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से बेचने दे रहा है, लेकिन एक ऐसी शर्त के तहत जिसमें बिक्री केवल अमेरिकी सरकार द्वारा की जाएगी। तेल की कमाई का पूरा पैसा अमेरिका द्वारा नियंत्रित खातों में जमा होगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस फंड को फिर वेनेजुएला में इस तरह से निर्देशित किया जाएगा कि इससे वेनेजुएला के लोगों को फायदा हो, भ्रष्टाचार को नहीं, शासन को नहीं।

वेनेजुएला के तेल में दुनिया भर की रुचि

राइट ने कहा कि वेनेजुएला के कच्चे तेल में न केवल अमेरिकी रिफाइनरियों बल्कि यूरोप-एशिया और दुनिया भर के खरीदारों की भी बहुत रुचि है।

बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले, भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार था, जिसका इस्तेमाल भारी तेल के लिए कॉन्फिगर की गई कॉम्प्लेक्स रिफाइनरियों को चलाने के लिए किया जाता था।

Hindi News / World / वेनेजुएला का तेल भारत को देने के लिए तैयार, 500 पर्सेंट टैरिफ की धमकी के बीच ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान

