Delhi Building Collapse: देश की राजधानी में मचा कोहराम ! रक्षाबंधन के दिन बड़ा हादसा, जैतपुर में 7 लोगों की मौत

Delhi Building Collapse : रक्षाबंधन जैसा पावन दिन होने के बावजूद देश की राजधानी में कोहराम मच गया, राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया. यहां दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (Delhi Building Collapse) के जैतपुर (Jaitpur) में एक पुरानी दीवार गिर गई, जिसमें मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन सभी घायलों को अस्पताल ले जाने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.पुलिस के मुताबिक, जैतपुर एक्सटेंशन इलाके में एक पुरानी दीवार अचानक गिर गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची. बचाव कार्य के दौरान मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं
बड़ी खबरेंView All
भारत
‘जब 21 बार जीरो पर आउट होगे, तभी मैं आपको टीम से..’ क्रिकेटर ने कोच गंभीर को लेकर दिलचस्प किस्सा सुनाया
AUS vs SA 1st T20 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भिड़ंत, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20 मैच