राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

भारत

टैरिफ पर ‘पगला’ गए ट्रंप.! 50% नहीं, अब होगा इतना टैरिफ

भारत और रूस के बीच जारी तेल और सैन्य व्यापार से ट्रंप झल्लाए हुए हैं और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के फैसलों के आगे नहीं झुकेगा।

भारत

Darsh Sharma

Aug 07, 2025

भारत-रूस के व्यापारिक संबंधों से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए है। रूस के तेल खरीदने पर अडिग भारत के रूख को देखते हुए ट्रंप ने 25 प्रतिशत टैरिफ को 50 प्रतिशत कर दिया था। मगर, आठ घंटे बाद ही उन्होंने इसे बढ़ाने के संकेत दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद कहा, ”आपको कई सेकेंडरी सैंक्शन देखने को मिलेंगे।” इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ट्रंप भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद भी पूरी तरह से खुश नहीं हैं और वे अब भारत पर कई सारे सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंडरी सैंक्शन, एक आर्थिक प्रतिबंध होता है जो किसी ऐसे देश पर लगाया जाता है। जो किसी ऐसे देश (रूस) के साथ व्यापार करता है जिस पर पहले से ही प्राइमरी सैंक्शन लगाए गए हों।

Published on:

07 Aug 2025 01:57 pm

टैरिफ पर 'पगला' गए ट्रंप.! 50% नहीं, अब होगा इतना टैरिफ

भारत

अमेरिका से अनबन के बीच पीएम मोदी का चीन दौरा, ट्रंप की धमकियों का एक और मुंहतोड़ जवाब

Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping
विदेश

Heart Attack : जिम शुरू करने से पहले दिल की सेहत के लिए जरूर कराएं ये 5 जांच

5 Tests to Reduce the Risk of Heart Attack
स्वास्थ्य

Eyebrow Threading Health Risks: थ्रेडिंग से हो सकता है लिवर डैमेज! पार्लर जाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Eyebrow Threading Health Risks
स्वास्थ्य

Hair Serum Tips: बालों में हेयर सीरम कैसे लगाएं? फॉलो करें ये आसान और ट्रिक

How to apply hair serum, benefits of hair serum, hair care routine, Hair care tips ,
ब्यूटी टिप्स

अमेरिकी अखबार ने Trump को दिखाया आईना, लिखा- बारिश के अनुमान की ख़बर देख टीवी तोड़ेंगे या छाता निकालेंगे?

US President Donald Trump
विदेश
