टैरिफ पर ‘पगला’ गए ट्रंप.! 50% नहीं, अब होगा इतना टैरिफ

भारत-रूस के व्यापारिक संबंधों से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए है। रूस के तेल खरीदने पर अडिग भारत के रूख को देखते हुए ट्रंप ने 25 प्रतिशत टैरिफ को 50 प्रतिशत कर दिया था। मगर, आठ घंटे बाद ही उन्होंने इसे बढ़ाने के संकेत दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद कहा, ”आपको कई सेकेंडरी सैंक्शन देखने को मिलेंगे।” इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ट्रंप भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद भी पूरी तरह से खुश नहीं हैं और वे अब भारत पर कई सारे सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंडरी सैंक्शन, एक आर्थिक प्रतिबंध होता है जो किसी ऐसे देश पर लगाया जाता है। जो किसी ऐसे देश (रूस) के साथ व्यापार करता है जिस पर पहले से ही प्राइमरी सैंक्शन लगाए गए हों।