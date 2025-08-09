9 अगस्त 2025,

Udaipur Files Review : झकझोर देने वाली सच्ची कहानी, फिल्म देखने के बाद क्या बोले दर्शक

उदयपुर फाइल्स को लेकर दर्शकों की सामने आई प्रतिक्रिया

भारत

Darsh Sharma

Aug 09, 2025

उदयपुर फाइल्स आखिरकार रिलीज हो गई है। सेंसर के तमाम कट्स के बाद, रोक के बाद, ये फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंच गई है। इस फिल्म पर खूब बवाल हुआ, इसे रोकने की तमाम कोशिशें हुई, कहा गया कि ये फिल्म इस केस के ट्रायल पर असर डाल सकती है लेकिन आखिरकार कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने का आदेश दे दिया। वहीं अब इस पर पब्लिक का रिव्यू कैसा है सुनिए..

Udaipur Files Review : झकझोर देने वाली सच्ची कहानी, फिल्म देखने के बाद क्या बोले दर्शक

