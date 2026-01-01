उड़ान से पहले पायलट ने पी शराब… वैंकूवर में रोकी गई एयर इंडिया फ्लाइट, मच गया हड़कंप

एयर इंडिया (Photo - IANS)
Air India: कनाडा के वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 23 दिसंबर 2025 को एक सनसनीखेज घटना हुई, जब एयर इंडिया की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI186 के पायलट को उड़ान से ठीक पहले शराब की गंध आने के कारण ऑफलोड कर दिया गया। इस घटना के चलते फ्लाइट में लगभग दो घंटे की देरी हुई और यात्रियों में हड़कंप मच गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री स्टोर में एक कर्मचारी ने पायलट को शराब खरीदते समय या त्योहारी ऑफर के दौरान वाइन पीते देखा। कर्मचारी ने पायलट से शराब की गंध महसूस की और तुरंत कनाडाई अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने पायलट का ब्रैथ एनालाइजर टेस्ट किया, जिसमें वह फेल हो गए। इसके बाद पायलट की ‘फिटनेस फॉर ड्यूटी’ पर सवाल उठते हुए उन्हें उड़ान से हटा दिया गया और आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया।
एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी कर घटना की पुष्टि की। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI186 में आखिरी समय पर देरी हुई क्योंकि कॉकपिट क्रू के एक सदस्य को उड़ान से पहले ऑफलोड किया गया। कनाडाई अधिकारियों ने पायलट की फिटनेस फॉर ड्यूटी पर चिंता जताई, जिसके बाद क्रू सदस्य को आगे की जांच के लिए ले जाया गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत वैकल्पिक पायलट को रोस्टर किया गया।
एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। उन्होंने बताया कि एयरलाइन स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। संबंधित पायलट को जांच पूरी होने तक फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया गया है। बयान में कहा गया कि हमारी जिरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देरी के दौरान यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और सहायता भी प्रदान की गई।
यह फ्लाइट बोइंग 777 से संचालित होती है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसका रूट वैंकूवर से दिल्ली वाया वियना था। घटना क्रिसमस से ठीक पहले हुई, जब एयरपोर्ट पर त्योहारी माहौल में ड्यूटी-फ्री शॉप्स पर शराब के सैंपल ऑफर किए जा रहे थे। कुछ सूत्रों का दावा है कि पायलट ने अनजाने में सैंपल पी लिया हो सकता है, जबकि अन्य का कहना है कि केवल शराब की गंध महसूस हुई थी।
