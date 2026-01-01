उड़ान से पहले पायलट ने पी शराब… वैंकूवर में रोकी गई एयर इंडिया फ्लाइट, मच गया हड़कंप

रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री स्टोर में एक कर्मचारी ने पायलट को शराब खरीदते समय या त्योहारी ऑफर के दौरान वाइन पीते देखा। कर्मचारी ने पायलट से शराब की गंध महसूस की और तुरंत कनाडाई अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने पायलट का ब्रैथ एनालाइजर टेस्ट किया, जिसमें वह फेल हो गए। इसके बाद पायलट की ‘फिटनेस फॉर ड्यूटी’ पर सवाल उठते हुए उन्हें उड़ान से हटा दिया गया और आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया।