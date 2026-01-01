1 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

धुंध में ड्राइविंग का खतरनाक तरीका: दोस्त को रास्ता दिखाने के लिए बोनट पर बैठा शख्स, Video देखकर लोग रह गए हैरान

Viral Video: घने कोहरे की वजह से एक व्यक्ति कार के बोनट पर बैठा हुआ है और हाथों से ड्राइवर को दिशा-निर्देश दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 01, 2026

Viral Video

जीरो विजिबिलिटी में खतरनाक स्टंट

Viral Video: उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम आते ही घना कोहरा सड़कों पर छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है और वाहन चलाना काफी जोखिमभरा हो जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक घने कोहरे में कार चलाते हुए एक अनोखा लेकिन बेहद खतरनाक जुगाड़ करते नजर आ रहे हैं।

दोस्त को रास्ता दिखाने के लिए बोनट पर बैठा युवक

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार दिखाई दे रही है, जो रात के समय ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। कोहरा इतना घना है कि हेडलाइट और फॉग लाइट भी बेअसर नजर आ रही हैं। ऐसे हालात में ड्राइवर को रास्ता दिखाने के लिए समूह का एक युवक कार के बोनट पर बैठ जाता है और हाथों के इशारों से दिशा बताता है—कभी बाएं मुड़ने का संकेत देता है तो कभी दाएं या सीधे जाने का।

धुंध में कार चलाने का खतरनाक जुगाड़

कार के अंदर बैठे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, “यह रास्ता बहुत खराब है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहां मुड़ना है। कोई लाइट काम नहीं कर रही, इसलिए ऐसे एक आदमी बैठा दिया है।” इसके बाद वे मजाकिया अंदाज में बोनट पर बैठे व्यक्ति को “ADAS लेवल 4” कहते हैं, जो आधुनिक कारों में मिलने वाले एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance System) पर तंज है। वे इसे “ओनली वन इन इंडिया स्कॉर्पियो” का फीचर भी बताते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक इसे 1.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस हरकत को बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर अचानक ब्रेक लग जाए या कोई हादसा हो जाए, तो बोनट पर बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकता है। साथ ही, कड़ाके की ठंड में इस तरह बाहर बैठना जानलेवा भी साबित हो सकता है।

यूजर्स कर रहे हैं जमकर कमेंट

एक यूजर ने लिखा, “दुर्घटना से पहले ठंड ही जान ले लेगी।”
दूसरे ने टिप्पणी की, “यह तो टाइटैनिक की याद दिला दी भाई!”
कुछ लोगों ने मजाक में इसे “ह्यूमन रडार” या “ह्यूमन इंडिकेटर” कहा। वहीं एक यूजर ने लिखा, “यही वजह है कि पुरुष महिलाओं से कम उम्र जीते हैं।”

कुछ यूजर्स ने सुरक्षित विकल्प भी सुझाए। एक ने कहा, “कोहरे में रियर कैमरा या मोबाइल कैमरा ऑन रखो, स्क्रीन पर ज्यादा साफ दिखता है।” वहीं दूसरे ने सलाह दी, “कैमरे को प्रो मोड में सेट करो, विजिबिलिटी बेहतर मिलती है।”

Hindi News / National News / धुंध में ड्राइविंग का खतरनाक तरीका: दोस्त को रास्ता दिखाने के लिए बोनट पर बैठा शख्स, Video देखकर लोग रह गए हैरान

