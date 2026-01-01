धुंध में ड्राइविंग का खतरनाक तरीका: दोस्त को रास्ता दिखाने के लिए बोनट पर बैठा शख्स, Video देखकर लोग रह गए हैरान

कार के अंदर बैठे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, “यह रास्ता बहुत खराब है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहां मुड़ना है। कोई लाइट काम नहीं कर रही, इसलिए ऐसे एक आदमी बैठा दिया है।” इसके बाद वे मजाकिया अंदाज में बोनट पर बैठे व्यक्ति को “ADAS लेवल 4” कहते हैं, जो आधुनिक कारों में मिलने वाले एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance System) पर तंज है। वे इसे “ओनली वन इन इंडिया स्कॉर्पियो” का फीचर भी बताते हैं।