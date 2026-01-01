धुंध में ड्राइविंग का खतरनाक तरीका: दोस्त को रास्ता दिखाने के लिए बोनट पर बैठा शख्स, Video देखकर लोग रह गए हैरान

जीरो विजिबिलिटी में खतरनाक स्टंट
Viral Video: उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम आते ही घना कोहरा सड़कों पर छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है और वाहन चलाना काफी जोखिमभरा हो जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक घने कोहरे में कार चलाते हुए एक अनोखा लेकिन बेहद खतरनाक जुगाड़ करते नजर आ रहे हैं।
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार दिखाई दे रही है, जो रात के समय ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। कोहरा इतना घना है कि हेडलाइट और फॉग लाइट भी बेअसर नजर आ रही हैं। ऐसे हालात में ड्राइवर को रास्ता दिखाने के लिए समूह का एक युवक कार के बोनट पर बैठ जाता है और हाथों के इशारों से दिशा बताता है—कभी बाएं मुड़ने का संकेत देता है तो कभी दाएं या सीधे जाने का।
कार के अंदर बैठे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, “यह रास्ता बहुत खराब है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहां मुड़ना है। कोई लाइट काम नहीं कर रही, इसलिए ऐसे एक आदमी बैठा दिया है।” इसके बाद वे मजाकिया अंदाज में बोनट पर बैठे व्यक्ति को “ADAS लेवल 4” कहते हैं, जो आधुनिक कारों में मिलने वाले एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance System) पर तंज है। वे इसे “ओनली वन इन इंडिया स्कॉर्पियो” का फीचर भी बताते हैं।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक इसे 1.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यूजर्स की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस हरकत को बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर अचानक ब्रेक लग जाए या कोई हादसा हो जाए, तो बोनट पर बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकता है। साथ ही, कड़ाके की ठंड में इस तरह बाहर बैठना जानलेवा भी साबित हो सकता है।
एक यूजर ने लिखा, “दुर्घटना से पहले ठंड ही जान ले लेगी।”
दूसरे ने टिप्पणी की, “यह तो टाइटैनिक की याद दिला दी भाई!”
कुछ लोगों ने मजाक में इसे “ह्यूमन रडार” या “ह्यूमन इंडिकेटर” कहा। वहीं एक यूजर ने लिखा, “यही वजह है कि पुरुष महिलाओं से कम उम्र जीते हैं।”
कुछ यूजर्स ने सुरक्षित विकल्प भी सुझाए। एक ने कहा, “कोहरे में रियर कैमरा या मोबाइल कैमरा ऑन रखो, स्क्रीन पर ज्यादा साफ दिखता है।” वहीं दूसरे ने सलाह दी, “कैमरे को प्रो मोड में सेट करो, विजिबिलिटी बेहतर मिलती है।”
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग