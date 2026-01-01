सहारे की बैसाखी से ही मौत: रिटायर्ड दिव्यांग पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या, पूरी कहानी सुनकर रह जाएंगे दंग

रिटायर्ड दिव्यांग पुलिसकर्मी की हत्या (file photo)
Haryana Crime: हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एक दिव्यांग एएसआई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने बुजुर्ग को उसी बैसाखी से पीट-पीटकर मार डाला, जिसके सहारे वह चल-फिर पाते थे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गांव राजपुर निवासी 60 वर्षीय दलबीर के रूप में हुई है। वे दिल्ली पुलिस में एएसआई पद से सेवानिवृत्त थे। दलबीर का एक पैर कटा हुआ था, जिसके चलते वे बैसाखी के सहारे चलते थे। परिजनों के अनुसार, वह अपने प्लॉट पर अकेले रहते थे।
घटना की जानकारी देते हुए मृतक के बेटे संदीप ने बताया कि जब वह सुबह प्लॉट पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गए। उनके पिता का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पास में ही खून से सनी बैसाखी पड़ी हुई थी। घटनास्थल की स्थिति देखकर साफ लग रहा था कि उसी बैसाखी से सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई है।
इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने पड़ोसी सुरेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग