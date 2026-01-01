1 जनवरी 2026,

सहारे की बैसाखी से ही मौत: रिटायर्ड दिव्यांग पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या, पूरी कहानी सुनकर रह जाएंगे दंग

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गांव राजपुर निवासी 60 वर्षीय दलबीर के रूप में हुई है। वे दिल्ली पुलिस में एएसआई पद से सेवानिवृत्त थे। दलबीर का एक पैर कटा हुआ था, जिसके चलते वे बैसाखी के सहारे चलते थे।

less than 1 minute read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Shaitan Prajapat

Jan 01, 2026

Murder

रिटायर्ड दिव्यांग पुलिसकर्मी की हत्या (file photo)

Haryana Crime: हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एक दिव्यांग एएसआई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने बुजुर्ग को उसी बैसाखी से पीट-पीटकर मार डाला, जिसके सहारे वह चल-फिर पाते थे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड थे ASI

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गांव राजपुर निवासी 60 वर्षीय दलबीर के रूप में हुई है। वे दिल्ली पुलिस में एएसआई पद से सेवानिवृत्त थे। दलबीर का एक पैर कटा हुआ था, जिसके चलते वे बैसाखी के सहारे चलते थे। परिजनों के अनुसार, वह अपने प्लॉट पर अकेले रहते थे।

बैसाखी से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

घटना की जानकारी देते हुए मृतक के बेटे संदीप ने बताया कि जब वह सुबह प्लॉट पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गए। उनके पिता का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पास में ही खून से सनी बैसाखी पड़ी हुई थी। घटनास्थल की स्थिति देखकर साफ लग रहा था कि उसी बैसाखी से सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई है।

परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप

इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने पड़ोसी सुरेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

Published on:

01 Jan 2026 03:59 pm

