सहारे की बैसाखी से ही मौत: रिटायर्ड दिव्यांग पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या, पूरी कहानी सुनकर रह जाएंगे दंग

Haryana Crime: हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एक दिव्यांग एएसआई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने बुजुर्ग को उसी बैसाखी से पीट-पीटकर मार डाला, जिसके सहारे वह चल-फिर पाते थे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।