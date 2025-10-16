Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur झाड़ियों में किसने छोड़ा नवजात पुलिस कर रही तलाश, हालत गंभीर, इलाज जारी

Bharatpur झाड़ियों में किसने छोड़ा नवजात पुलिस कर रही तलाश, हालत गंभीर, इलाज जारी

भरतपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Oct 16, 2025

Bharatpur सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे तभी भरतपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे झीलरा गांव की झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज आई…..उधर से गुजर रहा राहगीर ठिठका…झाड़ियों में देखा तो नवजात शिशु दिखाई दिया….संभवत: दो दिन के इस नवजात शिशु को उठाकर थाने ले जाया गया..वहां से एंबुलेंस से अस्पताल…अस्पताल में बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है…बताया जा रहा है जहां बच्चे को लावारिस हाल में छोड़ा गया वहां जानवरों ने उसे कई जगह से नोंच भी दिया है जिसकी वजह से उसके शरीर पर कई गंभीर जख्म हैं…

बच्चे की हालत अभी नाजुक

जनाना अस्पताल के यूनिट हेड असिस्टेंट प्रोफेसर शेखर शर्मा का कहना है कि बच्चे की हालत अभी नाजुक है। भरतपुर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतोली, सदस्य भूपेंद्र शर्मा, देवेंद्र, लोकेश और गीता शर्मा ने बच्चे की जानकारी ली। चाइल्ड लाइन और शिशु गृह के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। थाना प्रभारी सतीश चंद भी मौके पर पहुंचे और ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। बाद में अस्पताल में भी बच्चे से जुड़ी जानकारी ली। बच्चे को इस तरह लावारिस हालत में झाड़ियों में छोड़ने वाले की तलाश में पुलिस जुटी है। स्थानीय लोगों से भी मदद ली जा रही है।

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Videos / Bharatpur झाड़ियों में किसने छोड़ा नवजात पुलिस कर रही तलाश, हालत गंभीर, इलाज जारी

