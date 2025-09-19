Bharatpur में खाद के लिए रात 3 बजे से लाइन में किसान, मचा हाहाकार

भरतपुर। रबी सीजन शुरू होते ही भरतपुर में खाद की भारी किल्लत हो गई है। हालात इतने बिगड़े हैं कि किसान रात 3 बजे से ही कतार में लग रहे हैं। बुधवार को नई मंडी क्रय-विक्रय केंद्र पर 2000 कट्टे खाद आए, जिन्हें लेने के लिए हजारों किसान उमड़ पड़े। भीड़ में धक्कामुक्की से कई महिलाएं बेहोश हो गईं और नगला गुलाबी की सुनीता के हाथ में चोट लग गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा।
Fertilizer Crisis : खाद के लिए भरतपुर में महिलाएं भी लाइन में, फिर भी लौट रहे मायूस, पढ़ें किसानों का दर्द, देखें फोटो
