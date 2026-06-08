Deeg News: 85 साल की सास को सिर पर बैठाकर निकली बहू, 84 कोस परिक्रमा में दिखी सेवा-समर्पण-संस्कार की अनोखी तस्वीर

ब्रज की 84 कोस परिक्रमा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में मानी जाती है। यह यात्रा भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव सहित ब्रज क्षेत्र के अनेक पवित्र स्थलों से होकर गुजरती है। इस यात्रा में राजस्थान का ऐतिहासिक डीग शहर भी शामिल है। करीब 252 से 268 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को लेकर मान्यता है कि इसे पूर्ण श्रद्धा से करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में काजल चौधरी की यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, सेवा, सम्मान और संस्कारों का भी प्रेरणादायक संदेश दे रही है।