CM Bhajanlal : ‘सात दंडवत’ लगाकर सीएम भजनलाल ने की गोवर्धन गिरिराज जी की सप्तकोसीय परिक्रमा, देखें तस्वीरें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने व्यस्त राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों से समय निकालकर सोमवार शाम को सीधे ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूंछरी का लौठा पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी पुरानी धार्मिक परंपराओं को जीवंत रखते हुए भजनलाल शर्मा ने यहाँ किसी वीआईपी सुख-सुविधा का उपयोग करने के बजाय एक सामान्य गिरिराज भक्त के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने पत्नी गीता शर्मा के साथ सबसे पहले श्रीनाथजी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और फिर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर कदम बढ़ाए। प्रशासनिक और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की यह यात्रा उनके परिवार द्वारा पिछले कई दिनों से किए जा रहे एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री के इस सादगीपूर्ण अंदाज को देखकर परिक्रमा मार्ग में मौजूद आम श्रद्धालु और स्थानीय ब्रजवासी भी काफी उत्साहित नजर आए। पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने आम जनता की परिक्रमा में किसी भी तरह का व्यवधान न हो, इसका पूरा ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।