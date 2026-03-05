दुबई में फंसा भीलवाड़ा का परिवार, मिसाइल हमलों के बीच होटल में कैद

होली की छुट्टियों में दुबई (Dubai)की चमक-दमक देखने गए भीलवाड़ा(Bhilwra Youth Stuck In Middle East) के एक परिवार के लिए यह सफर अब जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया है। जिन आंखों में विदेशी शहर(Israel Iran War ) की खूबसूरती देखने के सपने थे, वे अब डर और बेचैनी के साए में बदल गए हैं। भीलवाड़ा के वीर सावरकर चौक (Bhilwara Family Stuck In Dubai)से उत्साह के साथ दुबई रवाना हुए छह युवा इन दिनों वहां एक होटल के कमरे में फंसे हुए हैं और सुरक्षित भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं।