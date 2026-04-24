सियासत से दूर केंद्रीय मंत्रियों का अलहदा अंदाज, शिवराज-सिंधिया का Viral Video जीत लेगा दिल

Shivraj singh chouhan scindia viral video: सियासी गलियों में जब भी नेता आपस में मिलते हैं अक्सर बयानबाजी, बहस या फिर आरोप-प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। लेकिन राजनीतिक माहौल से इतर एमपी बीजेपी मंत्री प्रह्लाद पटेल के घर में पारिवारिक समारोह में उस वक्त जैसे जान आ गई, जब मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता एक साथ यहां नजर आए।

जैसे ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे तो माहौल और भी गर्मजोशी से भर गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पारिवारिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। खुलकर हंसना, गले मिलना और हाथ मिलाकर एक-दूसरे का अभिवादन करना महज औपचारिकता नहीं थी। ये वीडियो दिखा रहा है कि अपनेपन, प्रेम और भावनात्मक रिश्तों की मिठास कितने खुशनुमा पल दे सकती है। खुश मिजाजी के माहौल का ये वीडियो देखकर आप भी हो जाएंगे खुश।