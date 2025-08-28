Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल में मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़के ‘सुनील शेट्टी’, सरेआम की बेइज्जती, फैंस ने किया ट्रोल

Sunil Shetty Angry: सुपरस्टार सुनील शेट्टी का इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट को खरी-खोटी सुनाते दिख रहे हैं।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 28, 2025

Sunil Shetty Angry: सुपरस्टार सुनील शेट्टी का इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट को खरी-खोटी सुनाते दिख रहे हैं। ये पूरा भोपाल का मामला है। जब एक लोकल मिमिक्री आर्टिस्ट स्टेज पर सुनील शेट्टी की नकल उतारने की कोशिश करता है, तो दिग्गज एक्टर अपना आपा खो बैठते हैं। वो बिना वक्त और जगह देखे स्टेज पर जाकर मिमिक्री आर्टिस्ट को खरी-खोटी सुनाते हुए उसकी बेइज्जती कर देते हैं। वीडियो देख एक्टर के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। देखें वीडियो…

Updated on:

28 Aug 2025 04:31 pm

Published on:

28 Aug 2025 04:13 pm

भोपाल में मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़के 'सुनील शेट्टी', सरेआम की बेइज्जती, फैंस ने किया ट्रोल

