CG Naxal Surrender: बीजापुर में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता! 140 से अधिक नक्सलियों ने छोड़ा हथियार, देखें Video

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले में नक्सली संगठन के कई बड़े चेहरों ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है। डीकेएसजेडसी (DKSZC) प्रवक्ता रूपेश समेत 140 से अधिक नक्सलियों ने हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है।

जानकारी के अनुसार, ये सभी नक्सली इंद्रावती नदी पार उसपरी घाट पर एकत्रित हुए थे और आत्मसमर्पण की औपचारिक प्रक्रिया के लिए जगदलपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। आत्मसमर्पण करने वालों में भूपाती गैंग के सदस्य भी शामिल हैं, जो लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे।