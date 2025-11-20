मुठभेड़ में ढेर हिड़मा-राजे का अंतिम संस्कार, एक ही चिता पर दी गई मुखाग्नि, देखें Video

Madvi Hidma: छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हुए मुठभेड़ में मारे गए मोस्ट वांटेड नक्सली माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का पूवर्ती में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीण रीति- रिवाज के साथ दोनों को अंतिम विदाई दी गई, जिसमें आस- पास के लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। अंतिम विदाई के दौरान हिडमा के शव पर काली पैंट- शर्ट डाली गई। वहीं उनकी पत्नी राजे के शव को लाल जोड़े से सजाया गया।

बता दें कि गांव के ही जंगल में हिड़मा और राजे को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी गई। वहीं माड़वी हिड़मा को अंतिम विदाई देने के लिए आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी उसके घर पहुंची। इस दौरान वह हिडमा के शव से लिपटकर रोती- बिलखती हुई नजर आई।