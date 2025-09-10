Bikaner में गैंगवार का खौफ: रोहित गोदारा गिरोह ने सामाजिक कार्यकर्ता के घर बरसाईं गोलियां

बीकानेर शहर में अपराधियों का खौफ एक बार फिर सरेआम देखने को मिला है। अलसुबह करीब 4 बजे कुख्यात रोहित गोदारा गिरोह के हथियारबंद बदमाशों ने सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव चायल के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़े होकर ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका दहशत से कांप उठा। गनीमत यह रही कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने बीकानेर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।