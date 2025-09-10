Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner में गैंगवार का खौफ: रोहित गोदारा गिरोह ने सामाजिक कार्यकर्ता के घर बरसाईं गोलियां

Bikaner में गैंगवार का खौफ: रोहित गोदारा गिरोह ने सामाजिक कार्यकर्ता के घर बरसाईं गोलियां

बीकानेर

Poonam Sharma

Sep 10, 2025

बीकानेर शहर में अपराधियों का खौफ एक बार फिर सरेआम देखने को मिला है। अलसुबह करीब 4 बजे कुख्यात रोहित गोदारा गिरोह के हथियारबंद बदमाशों ने सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव चायल के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़े होकर ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका दहशत से कांप उठा। गनीमत यह रही कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने बीकानेर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Published on:

10 Sept 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner में गैंगवार का खौफ: रोहित गोदारा गिरोह ने सामाजिक कार्यकर्ता के घर बरसाईं गोलियां

तनाव नहीं, जिंदगी चुनेंः मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, जीवन थामे रखिए…क्योंकि यह बेशकीमती है

बीकानेर

बीकानेर में लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग; FB पोस्ट पर ली जिम्मेदारी

Lawrence gang's hooliganism in Bikaner
बीकानेर

राजस्थान में एक शिक्षक निलंबित… 4 को नोटिस, औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा निदेशक को मिली लापरवाही

Director of Education
बीकानेर

राजस्थान पुलिस में बड़ा बदलाव: अब थाने से कोर्ट तक ऑनलाइन जाएगी FIR और चार्जशीट, इन 52 थानों से हुई शुरुआत

Nokha Police Station
बीकानेर

सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजडि़यां हटाने को लेकर अपनाया यह अवैध तरीका, पर्यावरण प्रेमी आक्रो​शित

बीकानेर
