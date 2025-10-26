Rajasthan में अब 11 बजे बाद किया ऐसा काम, तो होगी सख्त कार्रवाई, जानें नियम

ताजा खबरें
राज्य
मौसम
Women's World Cup 2025
बिहार चुनाव 2025
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
बीकानेर
•
Nakul Devarshi
Oct 26, 2025
राजस्थान सरकार ने अब पूरे प्रदेश में रात 11 बजे के बाद कोई भी दुकान, ढाबा या बार खुला नहीं रहने देने को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं।
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
जयपुर न्यूज़
जोधपुर न्यूज़
अलवर न्यूज़
सीकर न्यूज़
कोटा न्यूज़
Published on:
26 Oct 2025 03:05 pm
बड़ी खबरें
राजस्थान न्यूज़
गजब: ऑटो चला रहा चालक, काट दिया हेलमेट नहीं पहनने का चालान
94 साल की पानी देवी बोलीं- मन अब भी जवान… खुद पर भरोसा तो कर सकते हैं हर फिनिश लाइन पार
सच हुए सपनेः बकरी चराने वाले मजदूर के बेटे का एमबीबीएस में चयन, अपने समाज से पहला डॉक्टर…
सूखी जमीन पर कैसे लहलहा रही घोटाले की फसल, यह देखना हो तो पढ़ लीजिए यह खबर…चकरा जाएंगे
Rajasthan: कलक्टर आवास के पास महिला जज से लूट, टूटे पैर के साथ आरोपी की हुई परेड
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
PM Modi
Bihar Elections 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Grievance Policy
This website follows the DNPA’s code of conduct
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
Privacy Policy
About Us
Code of Conduct
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.