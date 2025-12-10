CG News: चोरी कर भाग रहे चोर को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा, CCTV फुटेज आया सामने, देखें

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस की मुस्तैदी से एक शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी एक शिक्षिका के घर से चोरी कर भाग रहा था। पैदल पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। चोर को पकड़ने की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, 9 दिसंबर की रात करीब 1 बजे मंगला चौक क्षेत्र में आरक्षक सोनू पाल और आशीष राठौर पैदल गश्त पर तैनात थे। थाना प्रभारी एसआर साहू के निर्देश पर दोनों जवान शांति नगर की ओर फूट पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक जैकेट पहने उनकी ओर आता दिखा, लेकिन पुलिस को देखते ही वह अचानक मुड़कर तेज़ी से भागने लगा। युवक की संदिग्ध हरकतों को देखकर पुलिसकर्मियों को शक हुआ और उन्होंने उसका पीछा शुरू कर दिया।

आरोपी गलियों में भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर धुरीपारा इलाके में उसे दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके जैकेट से सोने-चांदी के जेवर और नगद बरामद हुए। कुल मिलाकर उसके पास से करीब 1.25 लाख रुपए का चोरी का माल मिला। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजय ध्रुव बताया।