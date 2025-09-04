OMG MOMENT! थोड़ी सी चूक और डूब सकती थी कार, वीडियो ने सबको चौंकाया…

Viral Video: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। छोटे-बड़े नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। इसी बीच बिलासपुर में बुधवार की रात हुई भारी बारिश ने पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में 104.6 मिलीमीटर (4.09 इंच) बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर तहसील में यह आंकड़ा 127 मिमी (5 इंच से अधिक) तक पहुंच गया।
बता दें कि भारी बारिश में वाहन चलाना बेहद मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। जरा-सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसी बीच बिलासपुर ज़िले से लापरवाही का एक ताजा वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भरे पानी के बीच एक कार (Viral Video) चालक जोखिम उठाकर वाहन चला रहा है। बता दें कि बीते दो दिनों से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। आज सुबह शहर में हुई जोरदार बारिश के बाद यह नजारा देखने को मिला।
