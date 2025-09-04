Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

OMG MOMENT! थोड़ी सी चूक और डूब सकती थी कार, वीडियो ने सबको चौंकाया…

Viral Video: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। छोटे-बड़े नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 04, 2025

Viral Video: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। छोटे-बड़े नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। इसी बीच बिलासपुर में बुधवार की रात हुई भारी बारिश ने पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में 104.6 मिलीमीटर (4.09 इंच) बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर तहसील में यह आंकड़ा 127 मिमी (5 इंच से अधिक) तक पहुंच गया।

बता दें कि भारी बारिश में वाहन चलाना बेहद मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। जरा-सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसी बीच बिलासपुर ज़िले से लापरवाही का एक ताजा वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भरे पानी के बीच एक कार (Viral Video) चालक जोखिम उठाकर वाहन चला रहा है। बता दें कि बीते दो दिनों से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। आज सुबह शहर में हुई जोरदार बारिश के बाद यह नजारा देखने को मिला।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 06:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / OMG MOMENT! थोड़ी सी चूक और डूब सकती थी कार, वीडियो ने सबको चौंकाया…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

जश्ने ईद मिलादुन्नबी पर बड़ा फैसला! जुलूस में डीजे, हथियार, वाहन बैन… महिलाएं भी नहीं होंगी शामिल

जश्ने ईद मिलादुन्नबी (Photo- X)
बिलासपुर

खेलते समय डेढ़ साल के मासूम ने निगला चना, सांस नली में फंसने से हुई दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम

मौत (Photo Patrika)
बिलासपुर

CG News: कृषि उपकरण-कीटनाशक खरीदी में घोटाले का आरोप, हाईकोर्ट ने पूछा- FIR क्यों नहीं?

CG News: कृषि उपकरण-कीटनाशक खरीदी में घोटाले का आरोप, हाईकोर्ट ने पूछा- FIR क्यों नहीं?(photo-patrika)
बिलासपुर

Special Trains: त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात, 21 सितंबर से चलेगी 150 स्पेशल ट्रेनें, देखें List

train
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई

छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका (Photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट