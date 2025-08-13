बिलासपुर से शर्मनाक मामला, हाई स्कूल के बच्चों से खिंचवाया ट्रांसफार्मर, VIDEO वायरल

Viral Video: बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के जनगडोरी हाई स्कूल से एक चौंकाने वाली और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल, एक माह से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने पहुंचे विभाग के कर्मचारियों ने मजदूर बुलाने के बजाय स्कूल के बच्चों से ही रस्सी खिंचवाकर ट्रांसफार्मर लगवा दिया।

घटना का वीडियो सामने आते ही यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे रस्सी पकड़कर भारी-भरकम ट्रांसफार्मर को खींच रहे हैं, जबकि पास में बिजली विभाग के कर्मचारी खड़े हैं।