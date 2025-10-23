सड़क पर दो गुटों के बीच जमकर हाथापाई, युवक को उठाकर पटका, फिर… देखें Video

Crime News: बिलासपुर के रिवर व्यू रोड पर दो युवकों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मारपीट में शामिल एक नाबालिग समेत चार युवकों को हिरासत में लिया गया।

जानकारी के अनुसार, प्रार्थी अपने मित्रों के साथ घूम रहे थे। तभी लाला राजक और संदीप कश्यप मोटरसाइकिल से आए और अश्लील गाली-गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि झगड़े में युवकों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज और चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दो नाबालिगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।