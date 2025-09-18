तेज रफ्तार, डोनट स्टंट और रील का शौक पड़ा भारी, बिलासपुर पुलिस ने पकड़ी 18 गाड़ियां, देखें Video

Viral Video: बिलासपुर मस्तूरी रोड पर देर रात 15-20 कारों में स्टंटबाजी और रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो में युवाओं को तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते, डोनट स्टंट करते और सड़क पर खतरा पैदा करते देखा गया।

जैसे ही मामला सामने आया, बिलासपुर पुलिस ने रातों-रात कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियान चलाया और स्टंट में शामिल 18 गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ियों के मालिकों की पहचान कर ली गई है और सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवाओं को चेतावनी दी गई है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने अपील की है कि लोग रील या वीडियो बनाने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की खतरनाक हरकतें न करें, क्योंकि यह न केवल उनके लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी खतरा बन सकता है।