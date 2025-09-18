Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

तेज रफ्तार, डोनट स्टंट और रील का शौक पड़ा भारी, बिलासपुर पुलिस ने पकड़ी 18 गाड़ियां, देखें Video

Viral Video: बिलासपुर मस्तूरी रोड पर देर रात 15-20 कारों में स्टंटबाजी और रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 18, 2025

Viral Video: बिलासपुर मस्तूरी रोड पर देर रात 15-20 कारों में स्टंटबाजी और रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो में युवाओं को तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते, डोनट स्टंट करते और सड़क पर खतरा पैदा करते देखा गया।

जैसे ही मामला सामने आया, बिलासपुर पुलिस ने रातों-रात कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियान चलाया और स्टंट में शामिल 18 गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ियों के मालिकों की पहचान कर ली गई है और सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवाओं को चेतावनी दी गई है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने अपील की है कि लोग रील या वीडियो बनाने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की खतरनाक हरकतें न करें, क्योंकि यह न केवल उनके लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी खतरा बन सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 06:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / तेज रफ्तार, डोनट स्टंट और रील का शौक पड़ा भारी, बिलासपुर पुलिस ने पकड़ी 18 गाड़ियां, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

आरटीई गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव की गैरहाजिरी पर लगाई फटकार, 17 अक्टूबर को पेश होकर देनी होगी रिपोर्ट…

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Job Placement: 19 सितंबर को होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, निजी कंपनियां 201 पदों पर करेंगी भर्तियां

jobs exam
बिलासपुर

CG Road Accident: मौत का हाईवे… तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों के झुंड को रौंदा, 8 की मौत, सड़क पर बिखरा खून…

सड़क पर बैठे मवेशी (Photo Patika)
बिलासपुर

मनरेगा योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा! फर्जी हाजिरी से लाखों का गबन, शिकायत के बाद प्रशासन में हड़कंप… जानें मामला

फर्जीवाड़ा (photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: बिना इस्तीफा दिए BCI सदस्य के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.