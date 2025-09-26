Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Pakistan से आए Irfan का Rajasthan Police से पूछताछ में हैरान करने वाले दावे

पुलिस का ये भी कहना है कि इरफान बार-बार अपने बयान बदल रहा है। कभी वह हत्या की साज़िश की बात करता है, तो कभी कहता है कि वो रोजगार की तलाश में भारत आया है।

बूंदी

Nakul Devarshi

Sep 26, 2025

पुलिस पूछताछ में इरफान ने और भी कई चौंकाने वाले दावे किये.. उसने बताया कि वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या के लिए 10 लाख रुपए दिए थे..

26 Sept 2025 11:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Videos / Pakistan से आए Irfan का Rajasthan Police से पूछताछ में हैरान करने वाले दावे

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

यूपी के मुख्यमंत्री ‘योगी आदित्यनाथ की हत्या’ के लिए पाकिस्तान से आया इरफान ! पूछताछ में बार-बार बदल रहा बयान

बूंदी

