Video :पत्नी के प्रेमी ने सुपारी देकर करवाई हत्या, मृतक की पत्नी से बात करने पर टोकने से नाराज था आरोपी

डाबी. पुलिस ने सोनू सिंह के हत्या कांड का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी सहित तीन सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है।

जानकारी अनुसार गरनारा थाना नमाना निवासी सोनू सिंह (27) पुत्र भवानी ङ्क्षसह हाड़ा 4 अगस्त की रात को किसी का फोन आने पर पत्नी से 10 मिनट में आने की बोलकर घर से निकला था। करीब 30 मिनट तक वह वापस नहीं आया तो पत्नी ने उसे फोन किया तो बन्द मिला। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने देर रात एक बजे डाबी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सौंपी थी।

5 अगस्त को अलसुबह पराणा कराड़ो के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के ङ्क्षलक रोड के पास खाली भूखण्ड पर सोनू का लहूलुहान हालत में शव मिला। सोनू के शरीर को चाकुओं से गोद रखा था। सोनू की मोटरसाइकिल मौके पर खड़ी हुई थी। शव के पास ही मोबाइल, चप्पले, अंगूठी व कुछ दूरी पर ही मोटरसाइकिल की चाबी पड़ी हुई थी। मृतक के भाई भंवर सिंह की रिपोर्ट में पर डाबी थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान शुरू कर दिया।

जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा 3 वर्ष पूर्व बुधपुरा निवासी अरमान मोहम्मद के साथ विवाद को आधार बनाते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी।पुलिस ने अरमान मोहम्मद को पकड़ कर पूछताछ की। आरोपी अरमान मोहम्मद ने बताया कि वह सोनू ङ्क्षसह हाड़ा की पत्नी से तीन-चार साल से प्रेम करता था तथा सोनू ङ्क्षसह हाड़ा आरोपी अरमान को टोकता था। इसी बात को लेकर रंजिश थी।अरमान ने तीन-चार माह पहले अपने सुपारी किलर दोस्त एफ-313 डीसीएम रोड बोम्बे योजना उद्योगपुरी थाना उद्योगनगर जिला कोटा शहर निवासी आकाश उर्फ गोल्डी (23) पुत्र ओंकार लाल यादव, जी-173 बोम्बे योजना अपना घर उद्योगपुरी थाना उद्योगनगर जिला कोटा शहर निवासी आशीष उर्फ आशु राठोर (18) पुत्र शंकर राठोर, एफ-664 डीसीएम रोड बोम्बे योजना उद्योगपुरी थाना उद्योगनगर जिला कोटा शहर निवासी अनिल मीणा (18) पुत्र बाबू लाल मीणा से सम्पर्क किया। अरमान ने तीनों को सोनू ङ्क्षसह को मारने के लिए एक लाख रुपए में सुपारी दे दी। सुपारी के तहत 50 हजार रुपए काम से पहले तथा 50 हजार रुपए काम होने के बाद देने की बात करके हत्या की प्लानिंग कर ली।

बाइक से भागे

योजना के मुताबिक घटनास्थल से फरार होने के लिए तीसरा सुपारी किलर अनिल मीणा मोटर साइकिल तैयार करके खड़ा हुआ था। हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों सुपारी किलर एक मोटरसाइकिल पर व अरमान मोहम्मद दुसरी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। अरमान मोहम्मद ने अपने-आप को घटना से छुपाने के लिए रात्रि में हाइवे के किनारे गोपालपुरा घाटी पर स्थित एक होटल में दोस्त के जन्मदिन की पार्टी की तथा बाद में फरार हो गए।

आरोपियों को पैदल घुमाया

सोनू ङ्क्षसह की हत्या के आरोपियों का पुलिस ने डाबी कस्बे के लवकुश सर्किल पर जुलूस निकाला। आरोपियों को सर्किल पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने डाबी पुलिस ङ्क्षजदाबाद व हत्या के आरोपियों को फांसी दो के नारे लगाना शुरू कर दिया। आरोपियों को देखते ही मौके पर लोगों की भीड़ वीडियो बनाने के लिए एकत्रित हो गई। भीड़ बढ़ती देख पुलिस आरोपियों को गाडिय़ों में बैठाकर वापस थाने ले गई।

गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए

योजना के तहत 4 अगस्त को अरमान मोहम्मद के दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के बहाने आकाश उर्फ गोल्डी, आशीष उर्फ आशु राठोर व अनिल मीणा को कोटा से डाबी बुला लिया। तीनों सुपारी किलर पराणा के पास एक खाली भूखण्ड पर छिपकर बैठ गए। घटनास्थल पर सोनू ङ्क्षसह के पहुंचते ही तीनों सुपारी किलर आकाश उर्फ गोल्डी, आशिष उर्फ आशु राठोर ने सोनू सिंह पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। सोनू ङ्क्षसह ने विरोध किया तो अरमान मोहम्मद ने भी उसके के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।