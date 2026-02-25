मिट्टी धंसने से 20 वर्षीय युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी

25 फ़रवरी 2026,
बुधवार
ताजा खबरें
राज्य
T-20 World Cup
Khatu ShyamJi Mela 2026
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
ऑटोमोबाइल
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
छतरपुर
•
Rizwan ansari
Feb 25, 2026
खबर शेयर करें:
संबंधित विषय:
accident death
शहर की खबरें:
इंदौर न्यूज़
भोपाल न्यूज़
ग्वालियर न्यूज़
जबलपुर न्यूज़
रतलाम न्यूज़
Updated on:
25 Feb 2026 04:45 pm
Published on:
25 Feb 2026 04:44 pm
बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश न्यूज़
एमपी में आईपीएस की सख्ती से मची खलबली, बीजेपी नेता की जब्त कर ली गाड़ी
छतरपुर के गांवों में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान, ड्रोन मैपिंग से तैयार हुए 1.69 लाख संपत्ति कार्ड
सावधान! कहीं आपकी डिग्री भी तो फर्जी नहीं? सोशल मीडिया से चल रहा था 14 यूनिवर्सिटीज का फर्जी खेल, कानपुर में मास्टरमाइंड गिरफ्तार
MP News: भाजपा नेता ने पकड़ी पुलिसकर्मी की कॉलर, फोटो हुई वायरल
32.50 करोड़ का हाईटेक अस्पताल तैयार,रेफर की झंझट से मिलेगी मुक्ति
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Rashifal
T20 World Cup 2026
PM Narendra Modi
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Grievance Policy
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
RSS
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.