पुरानी रंजिश में दो पक्षों में फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत, देखें वीडियो

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के बमनौरा थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे पुरानी रंजिश में दो पक्षों में भारी विवाद हो गया। किराने की दुकान पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में गोली चल गई। इस गोलीकांड में एक पक्ष के पप्पू घोषी की मौके पर मौत हो गई। वहीं राघवेंद्र सिंह गंभीर रूप सें घायल हो गया। दोनों पक्ष में करीब आधा दर्जन लोग घायल है जिन्हें मामूली चोटें आई है। फिलहाल एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर मोहित राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि राघवेंद्र सिंह को सिर में गोली लगने से स्थिति गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।