छतरपुर

नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 4 परिवार फंसे, पीएम मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के 4 परिवार भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक होटल में फंसे हैं। इनमें बच्चों सहित कुल 14 लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, छतरपुर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी निवासी व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार अपने परिजनों के साथ नेपाल घूमने गए थे। लेकिन अचानक बढ़ती हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के कारण वे होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

छतरपुर

Rizwan ansari

Sep 10, 2025

Published on:

10 Sept 2025 04:42 pm

नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 4 परिवार फंसे, पीएम मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार

