Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

एसडीएम ने चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में नकली खाद पकड़ी, 300 बोरी जब्त

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में एसडीएम अखिल राठौर ने खाद भंडारण और नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई की।

छतरपुर

Rizwan ansari

Sep 23, 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 04:33 pm

Published on:

23 Sept 2025 04:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / Videos / एसडीएम ने चंद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में नकली खाद पकड़ी, 300 बोरी जब्त

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

शराब फैक्ट्री: कलेक्टर ने बैठाई हाई लेवल जांच, तीन विभागों की संयुक्त टीम करेगी पड़ताल

shrab factory
छतरपुर

खेतों में धड़ल्ले से प्लॉटिंग, अफसरों की शिथिलता से अवैध कॉलोनाइजर बेखौफ

illegal plotting
छतरपुर

चिन्हांकन के बाद भी शहर में खड़े जर्जर भवन, हादसे का डर, 85 भवन धराशायी, अनदेखी से ढह रही गौरवशाली इमारतें

jajrjar bhavan
समाचार

एमपी में 5 हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी और उसके सहयोगी को चार साल की जेल

mp news
छतरपुर

गोदामों में स्टॉक लेकिन सभी जगह नहीं हो रहा वितरण इसलिए किसानों को दो दिन में मिल पा रहा खाद, नए टोकन की प्रक्रिया बंद

fertilizer line
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.