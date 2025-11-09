Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan में करोड़ों के कैश से भरी कार में आग, कार और नकदी दोनों जले

सबसे बड़ा सवाल यह कि इतनी बड़ी रकम जलने के बाद भी न तो कार का ड्राइवर मौके पर मिला और न ही नकदी का कोई मालिक सामने आया. पुलिस ने कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है, क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं आई.

चित्तौड़गढ़

image

Nakul Devarshi

Nov 09, 2025

भीलवाड़ा-उदयपुर सिक्सलेन हाईवे पर रिठौला चौराहे के पास शनिवार शाम एक टैक्सी कार में अचानक आग भड़क उठी. दमकल की मदद से आग बुझाई गई तो कार के अंदर का मंजर देख पुलिस वाले भी दंग रह गए.

Rajasthan में करोड़ों के कैश से भरी कार में आग, कार और नकदी दोनों जले

