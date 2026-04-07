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Balaji Dham में बवाल! महिलाओं तक को पीटने का आरोप, सच क्या है?

Balaji Dham में बवाल! महिलाओं तक को पीटने का आरोप, सच क्या है?

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चूरू

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Poonam Sharma

Apr 07, 2026

Salasar Balaji Dham Controversy: राजस्थान के चुरू(Churu) जिले स्थित सालासर बालाजी धाम (Salasar Balaji Dham )मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट (Temple Fight Video)के आरोपों ने मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के हिसार से आए एक परिवार का दावा है कि वे सामान्य लाइन में(churu salasar dham mandir fight) खड़े होकर दर्शन कर रहे थे और वीडियो कॉल के जरिए अपने रिश्तेदार को दर्शन करा रहे थे। इसी दौरान मौजूद बाउंसरों ने उनका फोन छीनकर तोड़ दिया और कथित तौर पर 30–40 लोगों ने मिलकर परिवार के साथ मारपीट की। आरोप है कि महिलाओं (Women Assault Allegation)को भी जमीन पर गिराकर पीटा गया।

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Published on:

07 Apr 2026 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Videos / Balaji Dham में बवाल! महिलाओं तक को पीटने का आरोप, सच क्या है?

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