दरभंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गंदी गाली, राहुल गांधी की रैली से किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के भपुड़ा गांव के रहने वाले मोहम्मद रिज़वी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि वह वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था।

दरभंगा

Pankaj Meghwal

Aug 29, 2025

बिहार के दरभंगा जिले में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के भपुड़ा गांव के रहने वाले मोहम्मद रिज़वी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि वह वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था।

इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगे पोस्टरों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। इसी मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुज़फ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कुछ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीति में हड़कंप मच गया। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली।

बीजेपी ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि देश की संस्कृति और मूल्यों के भी खिलाफ है।

बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एक गरीब परिवार से आने वाला ओबीसी समाज का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है, तो कुछ लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह नफ़रत और जलन ही ऐसे बयानों की वजह बनती है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य हैं।

वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का भी अपमान है।

उधर, कांग्रेस ने इस पूरे मामले से खुद को अलग बताया है। पार्टी नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करती और इसकी निंदा करती है।

फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का राजनीतिक असर बिहार की चुनावी राजनीति पर किस तरह पड़ता है।

29 Aug 2025 10:08 pm

