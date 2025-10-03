Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: गंगरेल बांध के 6 गेट खुले, 27 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया… देखें Video

Dhamtari News: धमतरी जिले के गंगरेल बांध में मॉनसून के दौरान पहली बार 100 प्रतिशत जलभराव होने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।

धमतरी

image

Khyati Parihar

Oct 03, 2025

CG News: धमतरी जिले के गंगरेल बांध में मॉनसून के दौरान पहली बार 100 प्रतिशत जलभराव होने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कैचमेंट एरिया से पानी की लगातार आवक बढ़ने के कारण गंगरेल बांध के 6 गेट खोले गए हैं।

शुरुआत में 6 गेट खोलकर 14 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब 6 गेट से 27 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। गंगरेल बांध में जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 02:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Videos / CG News: गंगरेल बांध के 6 गेट खुले, 27 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया… देखें Video

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

CG News: धमतरी में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म, देश का दूसरा ऐसा मामला, सिर्फ तीन घंटे तक रहा जीवित

CG News: धमतरी में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म, देश का दूसरा ऐसा मामला, सिर्फ तीन घंटे तक रहा जीवित
धमतरी

महाअष्टमी के दिन 5 साल की मासूम से अनाचार… पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल, साय सरकार को जमकर घेरा

पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Digital Crop Survey: डिजिटल क्रॉप सर्वे में धमतरी का जलवा! प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान, जानिए कौन हैं लिस्ट में नंबर 1?

डिजिटल क्रॉप (Photo- X narendramodiji)
धमतरी

Dussehra 2025: अनोखी परंपराएं: कहीं रावण के आगे रामायण पाठ, तो कहीं सहस्त्रबाहु के नग्न पुतले का वध… जानें

धमतरी में अलग-अलग रंग का दशहरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

धुनुची नृत्य और संध्या आरती के साथ बंगाली समाज ने शुरू किया देवी आराधना, दशमीं पर सिंदूर खेलने और प्रतिमाविसर्जन की होगी परंपरा

बंगाली एसोसिएशन मना रहा दुर्गा पूजा महोत्सव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.