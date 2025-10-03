CG News: गंगरेल बांध के 6 गेट खुले, 27 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया… देखें Video

CG News: धमतरी जिले के गंगरेल बांध में मॉनसून के दौरान पहली बार 100 प्रतिशत जलभराव होने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कैचमेंट एरिया से पानी की लगातार आवक बढ़ने के कारण गंगरेल बांध के 6 गेट खोले गए हैं।

शुरुआत में 6 गेट खोलकर 14 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब 6 गेट से 27 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। गंगरेल बांध में जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हैं।