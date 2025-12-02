सीजन का सबसे घना कोहरा छाया धमतरी में, दृश्यता 30 मीटर से भी कम… देखें Exclusive Video

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दितवाह तूफान का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान का सिस्टम कमजोर होकर अवदाब में बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी जिलों में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी प्रदेश में तापमान फिलहाल स्थिर रहने की उम्मीद है, हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि बारिश का असर खत्म होने के बाद ठंड तेजी से बढ़ सकती है।

इधर, धमतरी में बुधवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। यह सीजन का सबसे घना कोहरा बताया जा रहा है, जिसकी दृश्यता 30 मीटर से भी कम रही। कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ और लोगों को सड़क यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ा।