रिहायशी इलाके में दंतैल हाथी की अचानक एंट्री, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, देखें Video

CG News: धमतरी के एक रिहायशी इलाके में दंतैल हाथी अचानक दिखाई दिया। स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। वन विभाग ने तुरंत अलर्ट जारी कर लोगों से हाथी से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है।
वन विभाग ने कहा कि हाथी के सुरक्षित निकालने के लिए टीम मौके पर मौजूद है और लोगों से आग्रह किया गया है कि वे शांत रहें और हाथी के पास न जाएं।स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए ट्रैपिंग और मार्गदर्शन की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और बच्चों तथा (CG News) पालतू जानवरों को सुरक्षित रखने की अपील की है।
