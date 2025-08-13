Triple Murder Case: पुलिस ने आरोपियों का आधा सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस, देखें VIDEO

Triple Murder Case: रायपुर के तीन दोस्त 11 अगस्त की रात 11.20 बजे भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा भोजन करने पहुंचे। कार से उतरते ही यहां पहले से झगड़ रहे युवकों ने रायपुर निवासी आलोक ठाकुर से रूपए मांगने लगे। आलोक ने कहा कि हम क्यों तुम्हें पैसे दें। यह सुनते ही आरोपी उत्तेजित हो गए और आलोक पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद कार सवार नितिन तांडी को चाकू घोंप दिया। सुरेश हियाल भागने लगा तो उसे भी दौड़ाकर पेट्रोल पंप के पास हत्या कर दी। मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 विधि से संघर्षरत बालक हैं।

देर शाम धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों का आधा सिर मुंडवाकर जुलूस निकाला। आरोपी नशा करना पाप है। आज के बाद नशा नहीं करेंगे का नारा लगाते चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि हत्या के बाद दो आरोपी पुलिस की जीप में बेखौफ बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दो आरोपी तो विक्ट्री साइन दिखाते फोटो क्लिक की।