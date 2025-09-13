CG Naxal Encounter: गरियाबंद ऑपरेशन में 10 नक्सली ढेर, हथियारों के साथ शव बरामद, देखे Video

CG Naxal Encounter: सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला मुख्यालय में कल के ऑपरेशन में मारे गए सीसी सदस्य मनोज उर्फ बालकृष्ण सहित 10 नक्सलियों के हथियार और शव प्रदर्शित किए।
