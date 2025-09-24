Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: उफनते नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम बच्चे, देखें वीडियो

CG News: सुखतेल नदी इस वक्त उफान पर है। नदी पर बने रपटे के ऊपर तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। इसी खतरे के बीच ग्रामीण अंचलों के मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 24, 2025

CG News: गरियाबंद जिले में सुखतेल नदी इस वक्त उफान पर है। नदी पर बने रपटे के ऊपर तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। इसी खतरे के बीच ग्रामीण अंचलों के मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण का प्रस्ताव 2020 में ही मंजूर हो चुका है, लेकिन फाइलें अब तक टेंडर दफ़्तर की धूल फांक रही हैं। परिणाम यह है कि हर बारिश के मौसम में ग्रामीणों और बच्चों को इसी खतरे से गुजरना पड़ता है।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

24 Sept 2025 05:30 pm

Published on:

24 Sept 2025 05:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / Videos / CG News: उफनते नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम बच्चे, देखें वीडियो

