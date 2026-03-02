कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 9 नए चीतों की एंट्री, MP बना वाइल्डलाइफ में नंबर वन: मोहन यादव

ग्वालियर. मध्य प्रदेश ने एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation) के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बोत्सवाना (Botswana) से आए 9 नए नर-मादा चीतों (Cheetahs) को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चीतों के आगमन के बाद प्रदेश में कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। एशिया महाद्वीप से लगभग विलुप्त हो चुके चीतों का पुनर्वास (Cheetah Reintroduction Project) मध्य प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब चीता, लेपर्ड (Leopard) और घड़ियाल (Gharial) की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर वन की स्थिति में है।

Wildlife Tourism और Local Employment को बढ़ावा

सीएम ने बताया कि सरकार की योजना के तहत आज कूनो नदी में घड़ियाल और कछुए (Turtles) भी छोड़े जाएंगे। इससे River Ecosystem मजबूत होगा और जलीय जैव विविधता (Aquatic Biodiversity) को बढ़ावा मिलेगा।

वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Protection) और इको-टूरिज्म (Eco-Tourism) के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार (Local Employment Generation) के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खासकर चंबल अंचल (Chambal Region) को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गिद्धों (Vultures) की हालिया गणना में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश जल्द ही देश का सबसे समृद्ध प्राकृतिक पर्यटन (Nature Tourism Destination) क्षेत्र बनकर उभरेगा।