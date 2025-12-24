अभ्युदय मप्र ग्रोथ समिट: निवेश एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा-सीएम

ग्वालियर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को ग्वालियर मेला मैदान पहुँचकर “अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट-2025” की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। अटल बिहारी को विनम्र श्रद्धांजलि एवं आदरांजलि स्वरूप यह समिट एक अद्भुत और ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रही है।



समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, 25 दिसंबर को आयोजित होने वाली इस समिट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 25 हजार लाभार्थी तथा हजारों उद्यमी और निवेशक भाग लेंगे। उन्होंने कहा, यह आयोजन प्रदेश के विकास-संकल्प को नई गति देगा और निवेश एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।



निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, भाजपा प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद भारत सिंह कुशवाह, सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।