High Alert: चप्पे-चप्पे पर नजर, कलेक्टर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद, देखें वीडियो

Gwalior News: भले ही भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों ने 15 अक्टूबर को होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। बुधवार को ग्वालियर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आज सुबह 5:00 बजे से ही मैदान में पहुंच गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन व पुलिस के संयुक्त दल अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं।
