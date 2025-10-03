ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाही शमी पूजन, शमी की पत्तियां लूटने दौड़े लोग

Jyotiraditya Scindia Shami Pujan: सिंधिया राजघराने में विजयादशमी पर्व पर शमी पूजन की परंपरा है। गुरुवार को ग्वालियर में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परंपरा का निर्वाह करते हुए शाम को मांढरे की माता मंदिर पर परंपरा अनुसार राजसी पोशाक में शमी पूजन किया। पूजन उपरांत उन्होंने राजघराने की तलवार से शमी वृक्ष से परंपरा के अनुसार स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वहां मौजूद लोगों ने शमी की पत्तियों को लूटा और सिंधिया को भेंट की। सिंधिया के साथ उनके पुत्र महाआर्यमन भी थे।