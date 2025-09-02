सीसीटीवी लगाने पर ऐसे भडक़ा पड़ोसी कि तोड़ दिए कैमरे, जमकर चले लाठी डंडे, मची भगदड़

ग्वालियर. घर के बाहर सीसीटीवी लगाने पर पड़ोसियों में खून खराबा हो गया। दोनों में पुरानी रंजिश थी, एक पक्ष घर के बाहर कैमरा लगा रहा था तो दूसरे ने इसे अपनी निगरानी मान लिया। पड़ोसी इस बात पर अड़ गया कि कैमरा तो नहीं लगेगा। विवाद इतना बढ़ा कि कैमरों के तार खींचकर उन्हें तोड़ दिया। पूरा वाक्या पहले से लगे सीसीटीवी में रेकार्ड हो गया। घटना में पिता और बेटी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने महिला समेत तीन लोगों पर केस दर्ज किया है।

तलैया मौहल्ला (कोतवाली) में राशिद खान और मोहसिन खान पड़ोसी और रिश्तेदार भी हैं। उनके बीच संपत्ति के हिस्सेबांट को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष कई बार पुलिस से शिकवा शिकायतें करते रहे हैं। रशीद खान ने अब घर के बाहर सीसीटीवी लगाया है तो मोहसिन के परिवार को यह गवारा नहीं हुआ। उसका मानना था कैमरे का मुंह उनके दरवाजे की तरफ है उनके घर में कौन आता जाता है राशिद निगरानी रखेगा। इसलिए मोहसिन, इमरान और तबस्सुम ने राशिद से कैमरा हटाने को कहा। उधर विवाद को लेकर तलैया मौहल्ले में कई तरह की बाते हैं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमला करने वाले कैमरे की नजर से क्या छिपाने चाहते हैं।

कैमरा तोड़ा, मारपीट खून खराबा

राशिद ने पड़ोसियों की बात नहीं सुनी तो मोहसिन और इमरान ने कैमरे के तार खींचकर तोड़ दिए। राशिद और बेटी आलिया ने पड़ोसियों को रोका तो दोनों गुट में हाथपाई हो गई झगड़े में दोनों परिवार की महिलाएं और बच्चे भी उतर आए। मारपीट में आलिया के सिर में गहरी चोट आई। पड़ोसियों में संघर्ष सीसीटीवी में रेकार्ड हो गया। फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

10 से ज्यादा कैमरे

कोतवाली थाना प्रभारी मोहनी वर्मा का कहना है दोनों गुटों में संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें कर चुके हैं और सुरक्षा के लिए दोनों ने करीब 10 से ज्यादा सीसीटीवी भी लगा रखे हैं। अब एक पक्ष और सीसीटीवी लगा रहा तो दूसरे ने इसे अपनी जासूसी मान लिया। इसी पर दोनों में विवाद हुआ है।