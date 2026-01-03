National Girls Hockey Championship; अनुशासन, टीमवर्क और एकता का संदेश देती हैं खेल; नरेंद्र तोमर

ग्वालियर. ग्वालियर के कम्पू स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर में शुक्रवार को 69वीं राष्ट्रीय शालेय बालिका हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ध्वज फहराकर किया। प्रतियोगिता 2 से 7 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 14 व 19 वर्ष आयु वर्ग की 27 टीमें देशभर से भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में आकर्षक मार्च-पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, बैंड परेड और गुब्बारे रिलीज़ ने माहौल को उत्साह से भर दिया।

तोमर बोले; खेल अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का माध्यम

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा: खेल मात्र प्रतिस्पर्धा नहीं, यह अनुशासन, आपसी मेल-मिलाप और राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम हैं। खेल भावना हमें समाज और देश के विकास के लिए तैयार करती है। उन्होंने खिलाड़ियों को नववर्ष की शुभकामनाएँ दीं और फेयर-प्ले की शपथ दिलाई।

14 वर्ष आयु वर्ग ; परिणाम

झारखंड ने CBSE को 11–0 से हराया

मध्यप्रदेश ने चंडीगढ़ को 11–0 से मात दी

उत्तरप्रदेश ने CISCE को 19–0 से हराया

उड़ीसा ने हिमाचल को 11–0 से हराया

आंध्रप्रदेश ने पश्चिम बंगाल को 3–1 से हराया

तमिलनाडु ने विद्या भारती को 12–0 से मात दी

छत्तीसगढ़ ने केरल को 4–2 से पराजित किया

19 वर्ष आयु वर्ग — मैच रिज़ल्ट्स

झारखंड ने चंडीगढ़ को 11–0 से हराया

उड़ीसा ने उत्तराखंड को 4–0 से मात दी

उत्तरप्रदेश ने CISCE को 14–0 से हराया

गुजरात ने IPSC को 9–0 से हराया

मध्यप्रदेश ने पश्चिम बंगाल को 10–0 से पराजित किया

तमिलनाडु व महाराष्ट्र का मैच ड्रा रहा

यह टीमें ले रही हैं हिस्सा

राज्य शासन के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित की जा रही राष्ट्रीय शालेय बालिका हॉकी प्रतियोगिता में मेजबान मध्यप्रदेश सहित कुल 27 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, केरला, आंधप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटिका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सीबीएसई, आईपीएससी, केवीएस, विद्या भारती, इंटरनेशनल बोर्ड व स्कूल स्पोट्र्स आर्गनी काउंसिल की टीमें शामिल हैं।