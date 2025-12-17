17 दिसंबर 2025,

बुधवार

हनुमानगढ़

Ethanol factory को लेकर Rajasthan में ‘किसान महापंचायत’ | Hanumangarh Tibbi News

Ethanol factory को लेकर Rajasthan में 'किसान महापंचायत' | Hanumangarh Tibbi News

हनुमानगढ़

image

Abhishek Chaturvedi

Dec 17, 2025

Ethanol factory हनुमानगढ़ में लग रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनोल फैक्टरी बंद करने की मांग को लेकर जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत की घोषणा की गई है। विभिन्न संगठनों के किसान नेता हनुमानगढ़ पहुंच गए हैं। किसान नेताओं ने प्रशासन को चेताया है कि जब तक फैक्टरी बंद करने का स्थाई आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि फैक्टरी लगने पर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलेगा। प्रदूषण की आशंका को देखते हुए सभी ने एक स्वर में फैक्टरी निर्माण को स्थाई तौर पर रोकने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट से लेकर मंडी में सभा स्थल तक लाउडस्पीकर लगाए हैं। पुलिस के करीब पंद्रह सौ जवानों का जाब्ता सभास्थल और कलक्ट्रेट के आसपास तैनात किया गया। दस कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जिला मुख्यालय पर बुधवार को भी नेटबंदी और निषेधाज्ञा लागू रही। तीन से अधिक ट्रेक्टर एक साथ रखने को लेकर पाबंदी रही। आंदोलन के चलते शहर में यातायात व्यवस्था को डायवर्ट किया गया। सभा स्थल पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है।

संबंधित विषय:

rajasthan news

Updated on:

17 Dec 2025 02:43 pm

Published on:

17 Dec 2025 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Videos / Ethanol factory को लेकर Rajasthan में 'किसान महापंचायत' | Hanumangarh Tibbi News

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

