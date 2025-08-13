युवक पर चढ़ा देशभक्ति का ऐसा जुनून, शरीर पर गुदवाए 631 शहीदों के नाम

देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युवक पर देशभक्ति का ऐसा जुनून छाया कि उसने अपनी पीठ पर एक- दो नहीं बल्कि पूरे 631 शहीदों के नाम गुदवाए हैं। यही नहीं कई महापुरुषों की तस्वीरें भी बनवाई हुई हैं।

बता दें कि अभिषेक ने अपने शरीर पर कारगिल के अमर शहीद जवानों और पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम भी गुदवाए हैं। इसके साथ ही अभिषेक गौतम ने देश के वीर महापुरूषों के टेटू भी बनवाए हैं।