हापुड़

युवक पर चढ़ा देशभक्ति का ऐसा जुनून, शरीर पर गुदवाए 631 शहीदों के नाम

देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युवक पर देशभक्ति का ऐसा जुनून छाया कि उसने अपनी पीठ पर एक- दो नहीं बल्कि पूरे 631 शहीदों के नाम गुदवाए हैं।

हापुड़

Pankaj Meghwal

Aug 13, 2025

देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युवक पर देशभक्ति का ऐसा जुनून छाया कि उसने अपनी पीठ पर एक- दो नहीं बल्कि पूरे 631 शहीदों के नाम गुदवाए हैं। यही नहीं कई महापुरुषों की तस्वीरें भी बनवाई हुई हैं। 
बता दें कि अभिषेक ने अपने शरीर पर कारगिल के अमर शहीद जवानों और पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम भी गुदवाए हैं। इसके साथ ही अभिषेक गौतम ने देश के वीर महापुरूषों के टेटू भी बनवाए हैं।

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / युवक पर चढ़ा देशभक्ति का ऐसा जुनून, शरीर पर गुदवाए 631 शहीदों के नाम

