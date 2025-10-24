लालू यादव पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भोजपुरी अंदाज में शानदार भाषण

समस्तीपुर (बिहार), बिहार चुनाव से पहले बिहार के समस्तीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति निष्ठा का वादा किया और महिलाओं के मुद्दे पर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लालू यादव पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में फंसते ही उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की प्रशंसा की और दावा किया कि वे भाजपा के साथ अडिग हैं।