Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हैदराबाद तेलंगाना

लालू यादव पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भोजपुरी अंदाज में शानदार भाषण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति निष्ठा का वादा किया, महिलाओं के मुद्दे पर लालू यादव पर निशाना साधा | बिहार चुनाव

Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Pankaj Meghwal

Oct 24, 2025

समस्तीपुर (बिहार), बिहार चुनाव से पहले बिहार के समस्तीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति निष्ठा का वादा किया और महिलाओं के मुद्दे पर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लालू यादव पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में फंसते ही उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की प्रशंसा की और दावा किया कि वे भाजपा के साथ अडिग हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

fire accident

fire incident

Published on:

24 Oct 2025 09:59 pm

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / Videos / लालू यादव पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भोजपुरी अंदाज में शानदार भाषण

बड़ी खबरें

View All

हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना

आरक्षण की मांग को लेकर इस राज्य में धनतेरस पर बंद की घोषणा, जानिए क्या खुला क्या रहेगा बंद?

Telangana Close
राष्ट्रीय

पति-पत्नी के झगड़े का दर्दनाक अंत, अपने जुड़वां बच्चों को मारकर अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से कूदी महिला

राष्ट्रीय

तेलंगाना में क्यों मचा है बवाल? सुबह-सुबह केटीआर सहित कई BRS नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट, पढ़ें पूरा मामला

राष्ट्रीय

हैदराबाद के BDS छात्र की अमेरिका में हत्या, गैस स्टेशन पर काम करने के दौरान मारी गोली, रो- रोकर मां का बुरा हाल

Indian Dental Surgeon killed in US
विदेश

तेलंगाना ग्रामीण निकाय चुनाव की आ गई डेट, पांच चरणों में होगा मतदान; जारी हुआ नोटिफिकेशन

Voting continues for the High Court and Bar Association elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.