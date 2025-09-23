इंदौर हादसा: रेस्क्यू ऑपरेशन का दिल दहलाने वाला वीडियो, चश्मदीदों ने बताई दहशत की कहानी

Indore Ranipura Building Collapse: इंदौर शहर में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। अब जवाहर मार्ग पर रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात करीब 9.12 बजे तीन मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने के धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके की बिजली भी गुल हो गई। रात 12.30 बजे तक 11 घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। एक महिला को पैर काटकर निकालना पड़ा, वहीं घायलों में 3 माह की बच्ची व 7 साल का बच्चा भी है। 2-3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका में देर रात तक रेस्क्यू चला। इसमें एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है।